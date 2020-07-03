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Наполи готов предложить Осимхену 2,5 миллионов евро в год

Италия
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Плюс к этому будут ещё бонусы

Наполи готов предложить Осимхену 2,5 миллионов евро в год
Новина українською

Форвард "Лилля" Виктор Осимхен может перейти в "Наполи", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, неполитанцы предлагают 21-летнему нигерийцу зарплату в 2,5 млн евро в год плюс бонусы в размере около 500 тысяч евро. Однако сам игрок еще окончательно не решил, хочет он переходить в итальянский клуб или нет.

В сезоне-2019/20 Осимхен провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов.

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В статье: "Лилль" Лилль (Франция) Лилль (Лилль) Лилль Виктор Осимхен
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