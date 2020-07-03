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Фонсека: Игрокам Ромы нужно сражаться до самой смерти

Италия
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Фонсека: Игрокам Ромы нужно сражаться до самой смерти
UA-Футбол
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Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека дал свой комментарий после вчерашнего поражения от "Удинезе".

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"Ошибся ли я с составом? Я бы снова выпустил тех же футболистов. Несколько футболистов были неготовы к матчу. У нас остаются цели на этот сезон. Как только мы не побеждаем, то должны быть готовы к критике.

Нашей команде нет оправданий. Игрокам "Ромы" нужно сражаться до самой смерти. Мы должны быть амбициозными, я верю в своих игроков", - заявил португалец.

Отметим, что шансов у "Ромы" на четвертое место практически нет. Они могут попасть в Лигу Чемпионов в случае победы в Лиге Европы.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
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