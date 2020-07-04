  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наполи договорился о 5-летнем контракте с Ундером
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи договорился о 5-летнем контракте с Ундером

Италия
(1 голосов)

Вслед за Маноласом на "Сан-Паоло" может переехать и Дженгиз

Наполи договорился о 5-летнем контракте с Ундером
Новина українською

Вингер "Ромы" Дженгиз Ундер может перейти в "Наполи".

По информации Николо Скиры, "партенопейцы" договорились о 5-летнем контракте с турком с зарплатой в 3,5 миллионов евро в год.

При этом "Рома" и "Наполи" продолжают переговоры о сумме выкупа. Последнее предложение "партенопейцев" составляет 25 миллионов евро плюс бонусы, в то время как "волки" настаивают на 35 миллионах.

Напомним, прошлым летом "Наполи" уже уводил одного из лидеров "Ромы", подписав Костаса Маноласа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Дженгиз Ундер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...