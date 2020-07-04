Наполи договорился о 5-летнем контракте с Ундером

Вингер "Ромы" Дженгиз Ундер может перейти в "Наполи".

По информации Николо Скиры, "партенопейцы" договорились о 5-летнем контракте с турком с зарплатой в 3,5 миллионов евро в год.

При этом "Рома" и "Наполи" продолжают переговоры о сумме выкупа. Последнее предложение "партенопейцев" составляет 25 миллионов евро плюс бонусы, в то время как "волки" настаивают на 35 миллионах.

Напомним, прошлым летом "Наполи" уже уводил одного из лидеров "Ромы", подписав Костаса Маноласа.