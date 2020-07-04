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Наполи договорился о 5-летнем контракте с Ундером
Вслед за Маноласом на "Сан-Паоло" может переехать и Дженгиз
Вингер "Ромы" Дженгиз Ундер может перейти в "Наполи".
По информации Николо Скиры, "партенопейцы" договорились о 5-летнем контракте с турком с зарплатой в 3,5 миллионов евро в год.
При этом "Рома" и "Наполи" продолжают переговоры о сумме выкупа. Последнее предложение "партенопейцев" составляет 25 миллионов евро плюс бонусы, в то время как "волки" настаивают на 35 миллионах.
Напомним, прошлым летом "Наполи" уже уводил одного из лидеров "Ромы", подписав Костаса Маноласа.
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