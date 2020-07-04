Милан и Бенфика проявляют интерес к Фонсеке

Пауло Фонсека имеет варианты с продолжением карьеры на случай увольнения из "Ромы".

Напомним, "волки" проиграли два последних матча в Серии А, уступив "Милану" (0:2) и "Удинезе" (0:2), что вызвало бурю негодования в руководстве клуба.

По информации AS Roma Live, на случай увольнения Фонсеку готовы трудоустроить в "Милане" и "Бенфике". Тем не менее, ожидается, что португальцу дадут еще один шанс в "Роме" и до расставания с наставником летом не дойдет.

"Рома" отстает на 12 очков от зоны Лиги Чемпионов по итогам 29 туров Серии А.