Италия
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Матч против Торино стал для Бонуччи 400-м в футболке Ювентуса
Знаменательный день для итальянского защитника
В матче 30-го тура Серии А "Ювентус" принимает "Торино".
Защитник туринцев Леонардо Бонуччи вышел на этот поединок в стартовом составе "зебр".
Этот матч стал для 33-летнего игрока 400-м в футболке "Ювентуса". За последние 10 календарных лет итальянец провел больше всех матчей в составе "Юве".
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Источник:Opta
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