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Матч против Торино стал для Бонуччи 400-м в футболке Ювентуса

Италия
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Знаменательный день для итальянского защитника

Матч против Торино стал для Бонуччи 400-м в футболке Ювентуса
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В матче 30-го тура Серии А "Ювентус" принимает "Торино".

Защитник туринцев Леонардо Бонуччи вышел на этот поединок в стартовом составе "зебр".

Этот матч стал для 33-летнего игрока 400-м в футболке "Ювентуса". За последние 10 календарных лет итальянец провел больше всех матчей в составе "Юве".

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В статье: Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин) Серия А Торино (Турин)
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