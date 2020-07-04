Матч против Торино стал для Бонуччи 400-м в футболке Ювентуса

В матче 30-го тура Серии А "Ювентус" принимает "Торино".

Защитник туринцев Леонардо Бонуччи вышел на этот поединок в стартовом составе "зебр".

Этот матч стал для 33-летнего игрока 400-м в футболке "Ювентуса". За последние 10 календарных лет итальянец провел больше всех матчей в составе "Юве".