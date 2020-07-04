Роналду забил свой первый гол со штрафного в Серии А. ВИДЕО

В матче 30-го тура Серии А "Ювентус" дома принимает "Торино".

Третий гол туринцев в этой встрече забил форвард Криштиану Роналду - португалец точно исполнил штрафной на 61-й минуте.

Примечательно, что поразить ворота соперника со штрафного удара в Серии А капитан сборной Португалии смог только с 43 попытки.

Ранее в этом матче, на 29-й минуте португальский нападающий ассистировал Хуану Куадрадо. Таким образом, 35-летний Роналду в 26 матчах чемпионата Италии нынешнего сезона набрал 30 (25+5) очков по системе "гол+пас".