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Роналду забил свой первый гол со штрафного в Серии А. ВИДЕО
Для этого Криштиану понадобилось 43 попытки
В матче 30-го тура Серии А "Ювентус" дома принимает "Торино".
Третий гол туринцев в этой встрече забил форвард Криштиану Роналду - португалец точно исполнил штрафной на 61-й минуте.
Примечательно, что поразить ворота соперника со штрафного удара в Серии А капитан сборной Португалии смог только с 43 попытки.
Ранее в этом матче, на 29-й минуте португальский нападающий ассистировал Хуану Куадрадо. Таким образом, 35-летний Роналду в 26 матчах чемпионата Италии нынешнего сезона набрал 30 (25+5) очков по системе "гол+пас".
Видео гола Роналду