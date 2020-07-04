  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Роналду забил свой первый гол со штрафного в Серии А. ВИДЕО
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду забил свой первый гол со штрафного в Серии А. ВИДЕО

Италия
(1 голосов)

Для этого Криштиану понадобилось 43 попытки

Роналду забил свой первый гол со штрафного в Серии А. ВИДЕО
Новина українською

В матче 30-го тура Серии А "Ювентус" дома принимает "Торино".

Третий гол туринцев в этой встрече забил форвард Криштиану Роналду - португалец точно исполнил штрафной на 61-й минуте.

Примечательно, что поразить ворота соперника со штрафного удара в Серии А капитан сборной Португалии смог только с 43 попытки.

Ранее в этом матче, на 29-й минуте португальский нападающий ассистировал Хуану Куадрадо. Таким образом, 35-летний Роналду в 26 матчах чемпионата Италии нынешнего сезона набрал 30 (25+5) очков по системе "гол+пас".

Видео гола Роналду

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Серия А Торино (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...