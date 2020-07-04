Серия А. Еще одно дерби в пользу Ювентуса, рекорд Буффона, штрафной Роналду

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Торино" 4:1

Голы: Дибала 3, Куадрадо 29, Криштиану Роналду 61, Джиджи 87 (автогол) - Белотти 45+6 (пен.)

"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Данило, Пьянич (Матюиди 49), Бентанкур, Рабио, Бернардески (Дуглас Коста 56), Дибала (Игуаин 80), Криштиану Роналду

"Торино": Сиригу, Иццо, Льянко, Бремер (Джиджи 84), Де Сильвестри (Эдера 80), Лукич, Мейте, Айна (Ансальди 84), Беренгер, Верди (Миллико 68), Белотти

Предупреждения: Бонуччи 27, Пьянич 39, Де Лихт 45+6, Дибала 70 - Иццо 51, Айна 60

"Торино" всегда борется в дерби. Три из четырех последних он проиграл со счетом 0:1, еще в одном счет был 1:1. На стадионе "Ювентуса" в последних шести добыл две ничьи, еще три проиграл с разницей в один мяч. Вот только и в этих плотных матчах слишком много побед "Юве" и слишком мало (ноль) - самого "Торо". А нынешний сезон для "гранатовых" ужасен. В последних десяти турах они набрали четыре очка и пропустили 26 мячей. В то время, как "бело-черные" выиграли шесть матчей подряд с разницей мячей 15:2 и мощной игрой. Потому ожидалась более легкая победа "Юве" чем обычно. Так и получилось.

"Торо" реально боролся. Играл смело, быстро. В первые 15 минут владел мячом 59 процентов времени, к 28-ой минуте подал шесть угловых, на 32-ой Буффону, c этим 648-ым матчем ставшему рекордсменом Серии А всех времен, пришлось тащить сложный удар Верди. Впрочем, сила "Ювентуса" бросалась в глаза. Он давил когда хотел (защитники отчаянно блокировали удары), контратаковал когда хотел. Забивал когда хотел. Дибала забил уже в пятом матче подряд, вновь, как и в Генуе во вторник, легко обойдя защитников. Криштиану Роналду и Куадрадо четко разыграли контратаку. Последний раскрутил защитника и пробил под дальнюю стойку.

В концовке первого тайма "быкам" все же удалось зацепить гол. Очень надежный в последнее время Де Лихт вдруг "вспомнил молодость" и отбил удар Верди рукой. Второй тайм начался плохим сейвом Буффона от удара того же Верди издали. Джиджи повезло, что Белотти добивал из офсайда. Лишь после выхода на поле Дугласа Косты чемпион пришел в себя. Правда, сразу. Бразилец чуть не закрутил мяч в ворота справа. А вскоре штрафной удар реализовал... да-да, Роналду. Тот самый, над которым в Италии в плане исполнения штрафных лишь смеялись. И "быки" сдались сопернику. Кофи Джиджи после "кросса" Дугласа даже помог ему.

Семь побед "Ювентуса" подряд. Рекорд Буффона. Штрафной КриРо. Впервые с 60-х годов игрок команды забивает 25 голов за сезон. Полчаса отдыха на поле. В целом - еще одно положительное дерби для "Юве".