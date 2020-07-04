Серия А. Шахов и Лечче вновь пропускают полную корзину мячей

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Лечче" 4:2

Голы: Капуто 5, Берарди 63 (пен.), Бога 78, Мулдур 83 - Лучиони 27, Манкозу 67 (пен.)

"Сассуоло": Консильи, Мулдур (Тольян 85), Марлон, Д. Феррари, Кирьякопулос (Пелузо 57), Локателли, Бурабия, Берарди, Траоре (Джуричич 46), Бога (Маньянелли 84), Капуто

"Лечче": Габриэль, Донати, Лучиони, Пас, Кальдерони, Петриччионе (Фалько 67), Тахцидис, Барак, Шахов (Манкозу 67), Фариас, Бабакар

Предупреждения: Капуто 32, Джуричич 49, Марлон 54 - Бабакар 22, Петриччионе 34, Пас 62, Тахцидис 89

В матчах обеих команд в последнее время мы видим много голов. "Сассуоло" впервые в истории своих выступлений в Серии А выдал три матча подряд с как минимум тремя забитыми. Он остановил "Интер", вытащил матч против "Вероны" на 97-ой минуте, победил во Флоренции. А вот "Лечче" потерпел пять поражений с 21-им пропущенным. 1:2 в матче за шесть очков против "Сампдории" заставил главного тренера Фабио Ливерани говорить о режиме Чрезвычайной Ситуации. И его команда услыхала, поборовшись вязко, мощно. Но и здесь проиграла.

"Лечче" прессинговал силами двух форвардов и Евгения Шахова под ними. Этот прессинг удалось преодолеть уже на пятой минуте благодаря длинному забросу Локателли. Капуто технично перебросил вратаря. Однако после гола "Сассуоло" слишком увлекся владением мячом, доведя его до 69-ти процентов, но даже не приближаясь к созданию опасных моментов. Разве что при розыгрыше штрафного Габриэль чудом вытащил удар Феррари в упор. На 24-ую минуту он вышел с этими двумя ударами. А "Лечче" не нанес ни одного и даже не мог зацепиться за мяч.

После этой минуты гости наконец начали вступать в игру. Шахов нанес их первый удар по воротам - с 18-ти метров, заблокированный. Состоялись несколько приличных атак левым флангом. И в итоге с подачи углового Лучиони правой ногой из пределов вратарской сравнял счет. Хозяева пытались ответить, вернули себе инициативу, начали наконец-то и созидать. Впрочем, Габриэль совершенно не нервничал. А в начале второго тайма нервничал уже Консильи. Хотя в целом футбол оставался крайне скучным. Что, в принципе, было на руку более слабому "Лечче".

Тем не менее, голы мы еще увидели. Целых четыре. Пас завалил Феррари в своей штрафной, Марлон сбил Бабакара на линии своей. Второй пенальти реализовал Манкозу первым касанием после выхода на замену вместо Шахова (Евгений очень активно боролся, но ушел последним полевым игроком команды по касаниям мяча с 20-ю). Бога четко пробил низом после удара защитника "Лечче" назад в... другого игрока "Сассуоло". А правый защитник Мулдур подключением по флангу и ударом левой ногой снял все вопросы.

Даже в бледном по собственным меркам креатива матче "Сассуоло" вновь забивает много. Он в прекрасной форме. Даже в приличном в защите матче безоговорочно худшая оборона лиги пропускает четыре мяча. С таким темпом пропущенных "Лечче" так и не выйдет из зоны вылета.