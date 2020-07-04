Италия
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Ювентус - Торино 4:1. Гол Роналду, 400-й матч Бонуччи и рекорд Буффона. Видеообзор матча
Вашему вниманию видеообзор матча 28-го тура Серии А
Турин. "Алльянц Стадиум"
Голы: Дибала 3, Куадрадо 29, Криштиану Роналду 61, Джиджи 87 (автогол) - Белотти 45+6 (пен.)
"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Данило, Пьянич (Матюиди 49), Бентанкур, Рабио, Бернардески (Дуглас Коста 56), Дибала (Игуаин 80), Криштиану Роналду
"Торино": Сиригу, Иццо, Льянко, Бремер (Джиджи 84), Де Сильвестри (Эдера 80), Лукич, Мейте, Айна (Ансальди 84), Беренгер, Верди (Миллико 68), Белотти
Предупреждения: Бонуччи 27, Пьянич 39, Де Лихт 45+6, Дибала 70 - Иццо 51, Айна 60
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