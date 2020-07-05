Серия А. Лацио - Милан 0:3. Скудетто на пути в Турин

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Милан" 0:3

Голы: Чалханоглу 22, Ибрагимович 34 (пен.), Ребич 59

"Лацио": Стракоша, Лаццари, Патрик, Ачерби, Раду (Вавро 57), Хони (Ж. Лукаку 57), Лейва (Адеканье 46), Милинкович-Савич (Д. Андерсон 67), Пароло, Луис Альберто, Корреа (Катальди 64)

"Милан": Д. Доннарумма, Конти (Калабрия 72), Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси (Билья 86), Беннасер, Салемакерс, Чалханоглу (Пакета 38), Бонавентура (Крунич 71), Ибрагимович (Ребич 46)

Предупреждения: Ж. Лукаку 78 - Пакета 82

Сезон 2019/20 замечательный для "Лацио" и привычно разочаровывающий для "Милана". Впрочем, в июне-июле изменилось все. Вторые остановили "Ювентус" в Кубке вдесятером, уверенно переиграли "Лечче" и "Рому", еле спаслись против СПАЛ, но и там, например, нанесли 39 ударов по воротам. Первые же проиграли "Аталанте", вымучили два камбека, страдают от травм, а по свежести даже не приближаются к миланцам. Без дисквалифицированных Чиро Иммобиле и Фелипе Кайседо, забивших 37 голов на двоих, поражение "лациале" виделось весьма вероятным. И даже разгром не слишком удивил.

20 первых минут без ударов по воротам полностью проясняют тип игры - вязкой битвы. Темп нередко был довольно быстрым, "Милан" очень неплохо проходил центр поля через пас, "Лацио" пытался активно забрасывать с флангов в штрафную. Но в итоге ничего похожего на угрозу воротам не возникало. Команды нейтрализовали друг друга. Тем удивительнее, что уже первый удар по воротам Стракоши стал голевым. Чалханоглу в 18-ти метрах от ворот после паса Ибрагимовича помог рикошет от Пароло. А на 34-ой минуте в контратаке Салемакерс попал в руку Раду. Ибра пробил плохо, но от руки вратаря мяч закатился в ворота.

"Милан" выглядел более живой, более целостной командой. Комбинации через центр поля выглядели неплохо. "Лацио" же не мог ускориться, без Иммобиле и Кайседо не мог найти никого в штрафной, владение мячом не приносило ничего. Кроме немного неточного удара Луиса Альберто с тех же 18-ти метров. Начало второго тайма также было равным с преимуществом гостей в эстетичности. Корреа и Кесси обменялись ударами с 20-ти метров по центру. Не было видно ресурсов для нового камбека "Лацио". Более того - Бонавентура оставил сменившего Ибру Ребича перед вратарем. Девятый гол хорвата в 12-ти последних матчах.

В предыдущих матчах чувствовалось, что "Лацио" вот-вот упадет. Нужен был лишь достаточно сильный соперник. "Милан", борющийся за место в Лиге Европы и воспрявший при Златане, оказался именно тем, кто способен нанести "орлам" их первое домашнее поражение в сезоне после 12-ти побед и трех ничьих. Если бы не промах Эрнандеса перед вратарем при 3:0, был бы вообще позор. Римляне подошли к решающей части сезона не готовыми. И уже отстают от "Ювентуса" на семь очков. Даже если во вторник миланцы остановят и "Юве" - в такой форме "Лацио" просто не способен помешать ему взять девятое Скудетто подряд.