Италия
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Лацио – Милан 0:3. Ибра и Ко лишили римлян шансов на титул
Теперь "Юве" точно не стоит беспокоиться
Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 30-го тура, в котором "Лацио" был разгромлен "Миланом" (0:3).
Лацио — Милан 0:3
Голы: Чалханоглу, 23, Ибрагимович, 34 (с пенальти), Ребич, 59
"Россонери" сделали настоящий подарок "Ювентусу", который теперь уж точно может не волноваться о титуле с 7 очковым отрывом от "орлов".
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