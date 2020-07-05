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Лацио – Милан 0:3. Ибра и Ко лишили римлян шансов на титул

Италия
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Теперь "Юве" точно не стоит беспокоиться

Лацио – Милан 0:3. Ибра и Ко лишили римлян шансов на титул
Новина українською

Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 30-го тура, в котором "Лацио" был разгромлен "Миланом" (0:3).

Лацио — Милан 0:3

Голы: Чалханоглу, 23, Ибрагимович, 34 (с пенальти), Ребич, 59

"Россонери" сделали настоящий подарок "Ювентусу", который теперь уж точно может не волноваться о титуле с 7 очковым отрывом от "орлов".

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В статье: Лацио (Рим) Милан (Италия)
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