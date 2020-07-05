Лацио – Милан 0:3. Ибра и Ко лишили римлян шансов на титул

Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 30-го тура, в котором "Лацио" был разгромлен "Миланом" (0:3).

Лацио — Милан 0:3

Голы: Чалханоглу, 23, Ибрагимович, 34 (с пенальти), Ребич, 59

"Россонери" сделали настоящий подарок "Ювентусу", который теперь уж точно может не волноваться о титуле с 7 очковым отрывом от "орлов".