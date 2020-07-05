Буффон: Буду играть до 43 лет

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился планами на будущее, а также прокомментировал рекорд по количеству матчей в Серии А (648 игр).

"Мне пришлось долго ждать этого рекорда, но это не было проблемой. Я очень счастлив, но до этого момента не много думал о рекорде.

Буду выступать до 43 лет, но после 40 я иду от месяца к месяцу. Мне нужно следить за ситуацией, я всегда готов уйти, если не будет хватать важного элемента – способности играть на топ-уровне.

Пока у меня будет мотивация и хорошая форма, я буду продолжать играть, потому что это единственное, что приносит мне удовольствие", – цитирует Буффона Sky Sport Italia.