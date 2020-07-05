Серия А. Знакомые грабли Интера

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Болонья" 1:2

Голы: Лукаку 22 - Джувара 74, Барроу 80

Нереализованный пенальти: Лаутаро Мартинес 62 (вратарь)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Бастони, Де Фрай, Кандрева, Брозович (Валеро 88), Гальярдини (Весино 88), Янг (Бираги 85), Эриксен (Санчес 75), Л. Мартинес (Эспозито 85), Лукаку

"Болонья": Скорупски, Томиясу (Бани 65), Данило, Денсвил, Дайкс, Сориано, Домингес (Балдурссон 88), Схутен, Орсолини (Паласио 65), Барроу (Сванберг 85), Сансоне (Джувара 65)

Предупреждения: Бастони 41, Д'Амброзио 90+1 - Данило 15, Паласио 78, Джувара 79

Удаления: Бастони 77 (вторая желтая) - Сориано 56 (прямая красная)

"Интер" всегда идет с боем, иногда - с потерями, реже - с фейерверками. Фейерверком был матч против "Брешии" в среду (6:0). Было ясно, что часто такое не повторить. И вот уже сегодня грабли вернулись. "Болонья" всегда борется с "Интером", проиграла матч первого круга лишь на 90-ой минуте, предыдущий матч в Милане выиграла, из 12-ти последних очных лишь один проиграла с разницей более одного мяча. Да, в целом она слишком спокойна. Не вылетит, одна победа в шести матчах - слишком мало для Лиги Европы. Но у Синиши Михайловича борьба никогда не прекращается. Сегодня она принесла результат.

Дебют матча на жаре получился слишком ленивым, без креатива. Десять минут активности в середине первого тайма принесли лишь два серьезных момента, и во втором Лаутаро Мартинес был заблокирован. Последние 15 минут тайма и начало второго "Болонья" провела в атаке. Орсолини даже вышел один-на-один, заставив Хандановича спасать. А на 53-ей минуте Барроу издали выстрелил в стойку. Тем не менее, забил "Интер". Контратака закончилась навесом Янга, Мартинес замкнул головой в стойку, и Лукаку добил. Сразу перед стойкой Барроу мог забить и Кандрева - Скорупски отбил. Вроде бы все было под контролем.

Удаление Сориано за лишние слова в адрес арбитра Луки Пайретто облегчило задание хозяевам. Они даже были обязаны забить больше. Однако Скорупски отбил и пенальти Мартинеса (Дайкс задел Кандреву), и добивание Гальярдини. А затем "Интер" просто в своих лучших традициях закопал сам себя. Он принялся удерживать результат. Ханданович еще спас после двойной попытки 19-летнего Джувары. Но после грубой ошибки Гальярдини и удара Мусы с 15-ти метров пропустил то, что был обязан брать. Удаление Бастони за фол на Джуваре и пас Домингеса на другого Мусу - Барроу - довершили театр абсурда.

"Интер" отстает от "Ювентуса" уже на 11 очков, упустил шанс сократить отставание от "Лацио". Но даже более болезненный факт - это уже шестой матч в сезоне, в котором миланцы открывают счет в первом тайме, но не побеждают. Слишком большие подарки соперникам, если хочешь бороться за Скудетто.