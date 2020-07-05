Серия А. Тяжелая победа Аталанты, отличный час Малиновского

Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Аталанта" 0:1

Гол: Муриэль 27 (пен.)

Удаление: Карбони 26 (K, вторая желтая)

После восьми побед и ничьей в последних девяти матчах лиги и особенно - после первого матча с января без пропущенных - "Аталанта" настолько уверена в себе, что в Кальяри решила выставить практически второй состав. Без вратаря Голлини, Алехандро Гомеса, Сапаты, Иличича, Фройлера, Гозенса, Толоя. Рискованный шаг, учитывая соперника. "Кальяри" выиграл у бергамцев четыре матча из последних пяти с общим счетом 6:2 (то есть почти не пропускал). В первом круге красиво и мощно победил в Бергамо со счетом 2:0. Впрочем, тогда "Аталанта" была другой. Ныне она просто монструозна. И сегодня справилась.

В первом тайме она давила как обычно. Прежде всего выделялся Руслан Малиновский, вернувшийся после дисквалификации. Он постоянно был на мяче, шёл в обыгрыш, заработал пять фолов. В том числе и после заброса Де Роона, что привело к пенальти и удалению Карбони. Два его мощнейших штрафных удара еле отбил Краньо. Два его класснейших заброса Кастань и Пашалич умудрились замкнуть головой неточно. Также Муриэль попадал в стойку без участия Руслана. Правда, до удаления "Кальяри" огрызался, Симеоне неточно пробил при выходе один-на-один. Даже забил классно издали. Но тогда мяч задел его руку.

Во втором тайме бомбардировка продолжалась. Хатебур головой попал в стойку, далее защитник выбил закручивающийся мяч с линии ворот. Малиновский вновь прошел три десятка метров мимо всех, но пробил слабо. К 55-ой минуте счет по ударам по воротам был уже 21:3. И все же мяч отказывался залетать в ворота. Джан Пьеро Гасперини на 60-ой минуте решил выпустить на поле Иличича, Сапату и Гомеса (вместо Малиновского) одновременно. Однако после этих замен давление гостей как раз прекратилось, а хозяева осмелели. Жоао Педро и Нандес пробивали с хороших позиций. К счастью для "Богини", неточно.

Впервые с 20-го января "Аталанта" забивает всего один мяч. С другой стороны, впервые с шестого января не пропускает в двух матчах подряд. Минимальные "сухие" победы также нужно уметь добывать. В отличие от "Интера", бергамцы не упустили 1:0 в численном большинстве. И благодаря этому приблизились к нему на расстояние одного очка.

===========

Брешия. "Марио Ригамонти"

"Брешия" - "Эллас Верона" 2:0

Голы: Папетти 53, Ал. Доннарумма 90+6

===========

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - СПАЛ 3:0

Голы: Линетти 12, 45, Габбьядини 45