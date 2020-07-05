Интер - Болонья 1:2. Обзор матча и видео голов

В матче 30-го тура чемпионата Италии "Интер" дома сенсационно уступил "Болонье" 1:2. Подопечные Антонио Конте открыли счет в поединке - бельгийский форвард Ромелу Лукаку отметился забитым мячем на 22-й минуте встречи. В концовке матча с интервалом в шесть минут гости забили два гола и вырвали победу у "нерадзурри". После 30 туров "Интер" занимает третью строчку в турнирной таблице и отстает от первого "Ювентуса" на 11 очков. Похоже, что чемпионская гонка "черно-синих" в этом сезоне завершена...

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Болонья" 1:2

Голы: Лукаку 22 - Джувара 74, Барроу 80

Нереализованный пенальти: Лаутаро Мартинес 62 (вратарь)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Бастони, Де Фрай, Кандрева, Брозович (Валеро 88), Гальярдини (Весино 88), Янг (Бираги 85), Эриксен (Санчес 75), Л. Мартинес (Эспозито 85), Лукаку

"Болонья": Скорупски, Томиясу (Бани 65), Данило, Денсвил, Дайкс, Сориано, Домингес (Балдурссон 88), Схутен, Орсолини (Паласио 65), Барроу (Сванберг 85), Сансоне (Джувара 65)

Предупреждения: Бастони 41, Д'Амброзио 90+1 - Данило 15, Паласио 78, Джувара 79

Удаления: Бастони 77 (вторая желтая) - Сориано 56 (прямая красная)