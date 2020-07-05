Конте о поражении от Болоньи: Злюсь на себя, потому что именно я руковожу командой

Главный тренер "Интера" Антонио Конте подвел итоги домашнего поражения от "Болоньи" в матче 30-го тура Серии А.

"Огромное разочарование. Мы умудрились проиграть этот матч в домашних стенах. Злюсь на себя, потому что именно я руковожу командой и отвечаю за то, что происходит на поле. У меня есть свои обязанности, так что прежде всего нужно злиться на себя. В свою очередь думаю, что игрокам следует злиться на себя. В данной ситуации они виновны на 1%.

Теперь будет правильно начать сомневаться в нас. Меня позвали сюда, чтобы вернуть "Интер" к победам. Очевидно, что победы приходят не сразу. Однако сначала думаешь, что находишься на одном уровне, а реальность такова, что твой уровень гораздо ниже. Теперь мы все должны доказать, что заслуживаем быть в этом клубе. В противном случае будет справедливо принимать иные решения", – поделился Конте.