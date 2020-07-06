Серия А. Наполи - Рома 2:1. Качество команды выше качества Мхитаряна

Неаполь. "Сан Паоло"

"Наполи" - "Рома" 2:1

Голы: Кальехон 55, Инсинье 82 - Мхитарян 60

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас (Максимович 62), Кулибали, Руи, Демме (Лоботка 70), Зелински, Руис (Элмас 86), Кальехон (Лосано 70), Милик (Мертенс 62), Инсинье

"Рома": П. Лопес, Дзаппакоста, Ибаньес, Смоллинг (Фасио 30), Манчини, Спинаццола, Верету, Лоренцо Пеллегрини (Кристанте 76), Мхитарян, Джеко, Клюйверт (Дзаньоло 66)

Предупреждения: Демме 7, Кулибали 49 - Лоренцо Пеллегрини 9, Манчини 65, Верету 74, Кристанте 80

Крайне слабые выступления в матчах против "Милана" и "Удинезе" вызвали настоящую бурю в "Роме". Пресса говорила о "фильме ужасов" и "той стороне позора". Болельщики высказывались ещё крепче. Даже кресло под Паулу Фонсекой закачалось. Тренер был вынужден призвать игроков бороться до смерти, а в Неаполе перейти на нелюбимую игру с тремя центральными защитниками. "Наполи" гораздо здоровее, набрал 21 очко в последних девяти матчах. Но и он после поражения в Бергамо чувствовал себя неудобно, его тренер Дженнаро Гаттузо кричал на игроков. И эти крики оказались более эффективными.

"Наполи" начал штурмом, 79-ю процентами владения мячом в первые 15 минут. Руис вышел на угол вратарской, Зелински один-на-один. Пау Лопес дважды спас. И далее "Рома" уже поддерживала темп, отвечала ударом на удар, атаковала флангами не менее опасно, чем соперник. Ударам Мхитаряна и Пеллегрини (дважды) с отличных позиций не хватало точности. А Милик замыкал "кросс" Руи головой в перекладину, опасно пробивал с 15-ти метров. От перекладины мяч попал в голову Кальехону и пролетел мимо пустых ворот, второй удар поляка отбил Лопес. Очень динамичная, но в итоге слишком неточная игра.

Второй тайм также начался с давления "Наполи" и непростого сейва Лопеса (Инсинье). Так что гол Кальехона в падении с "кросса" Руи не удивил. Но почти сразу же Мхитарян прошел со своей половины поля и четко пробил низом с 20-ти метров. "Рома" сразу же почувствовала уверенность в себе. Правда, ненадолго. Общий уровень сильно упал. Похоже, после шума последних дней обе команды больше боялись проиграть, чем желали победить. А когда Руи пожелал - Лопес вновь вмешался. И все же территориальное и качественное преимущество "Наполи" сказались - Инсинье блестяще закрутил с угла штрафной в дальнюю "девятку".

"Наполи" отнюдь не впечатлил, но нанес 21 удар по воротам, из них десять - в створ, доминировал и добыл в целом заслуженную победу. Благодаря которой сравнялся по набранным очкам с "Ромой". А римляне отыграли гораздо лучше, чем в двух предыдущих матчах, но и это не помогло им набрать хотя бы очко. Двух ударов в створ ворот (оба нанес Мхитарян) оказалось недостаточно. Подопечные Фонсеки сейчас в таком состоянии, что им остается взять хотя бы немногие позитивные аспекты из матча и просто идти дальше. Надеясь, что результаты улучшатся.