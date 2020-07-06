При активном участии Малиновского. ВИДЕО как Аталанта одержала десятую победу подряд

Вашему вниманию видео обзор матча 30-го тура Чемпионата Италии Кальяри - Аталанта. В основе команды из Бергамо вышел Руслан Малиновский и именно с его участием произошел ключевой момент поединка - хавбек заработал пенальти и красную карточку для соперника. Муриель с отметки не промахнулся. Руслан и сам мог забить, но его неплохой удар со штрафного потянул голкипер. Для Аталанты это уже десятая подряд победа с учетом Лиги Чемпионов. В Серии А команда располагается на четвертом месте, но отставание от Интера составляет лишь одно очко.

Серия А. 30-й тур

Кальяри - Аталанта 0:1

Гол: Муриель 27 пен.