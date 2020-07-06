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Гасперини: Я сделал много замен одновременно – нужно было оставить Малиновского на поле подольше
Качественные выводы Джан Пьеро
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над "Кальяри" (1:0). Отметим, что клуб из Бергамо выиграл в Серии А 8-й матч подряд. После 30 туров "Аталанта" с 63 очками в активе занимает четвертую позицию в чемпионате. Цитирует Гасперини Football Italia.
"Нам немного не хватило резкости. Мы создали так много моментов, что не должны были мучиться до финального свистка. Команда устала даже больше психологически, чем физически. Возможно, я сделал слишком много замен одновременно – нужно было оставить Муриэля и Малиновского на поле подольше".
"Нам не хватило скорости и точности, но мы все равно добились результата. "Кальяри" Дзенги вновь показал себя настоящими мастерами. Задача "Аталанты"? Обеспечить место в Лиге чемпионов и побить рекорд клуба по очкам. Было бы интересно финишировать на втором месте, мы постараемся это сделать".
"Аталанта" отстает от "Лацио" (2-е место) на 5 баллов. Гасперини сделал тройную замену через 15 минут после перерыва – вместо Малиновского, Пашалича и Муриэля вышли Гомес, Иличич и Сапата.