  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Гасперини: Я сделал много замен одновременно – нужно было оставить Малиновского на поле подольше
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гасперини: Я сделал много замен одновременно – нужно было оставить Малиновского на поле подольше

Италия
(1 голосов)

Качественные выводы Джан Пьеро

Гасперини: Я сделал много замен одновременно – нужно было оставить Малиновского на поле подольше
Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над "Кальяри" (1:0). Отметим, что клуб из Бергамо выиграл в Серии А 8-й матч подряд. После 30 туров "Аталанта" с 63 очками в активе занимает четвертую позицию в чемпионате. Цитирует Гасперини Football Italia.

Читайте такжеПри активном участии Малиновского. ВИДЕО как Аталанта одержала десятую победу подряд

"Нам немного не хватило резкости. Мы создали так много моментов, что не должны были мучиться до финального свистка. Команда устала даже больше психологически, чем физически. Возможно, я сделал слишком много замен одновременно – нужно было оставить Муриэля и Малиновского на поле подольше".

"Нам не хватило скорости и точности, но мы все равно добились результата. "Кальяри" Дзенги вновь показал себя настоящими мастерами. Задача "Аталанты"? Обеспечить место в Лиге чемпионов и побить рекорд клуба по очкам. Было бы интересно финишировать на втором месте, мы постараемся это сделать".

"Аталанта" отстает от "Лацио" (2-е место) на 5 баллов. Гасперини сделал тройную замену через 15 минут после перерыва – вместо Малиновского, Пашалича и Муриэля вышли Гомес, Иличич и Сапата.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Кальяри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...