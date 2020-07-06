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Аллегри: Ювентус создан для завоевания титулов, они будут побеждать еще долгие годы

Италия
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Наставник приложился к созданию этой машины

Аллегри: Ювентус создан для завоевания титулов, они будут побеждать еще долгие годы
UA-Футбол
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Экс-наставник "Ювентуса" Макс Аллегри, который уже больше года находится в отпуске, готов вернуться к работе, а также прокомментировал успехи туринского клуба.

"Я отдохнул и подзарядил батарейки. Долгое время я находился с семьей в Ливорно. Мне не важно, какой клуб возглавить, главное, чтобы это была амбициозная команда с правильным проектом. Тренировать в Испании? От этого бы никто не отказался.

Меня не удивляет лидерство "Ювентуса". Эта команда создана для завоевания титулов и они будут делать это еще долгие годы", - приводит слова итальянца Marca.

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Главным претендентом на Макса, как и раньше, остается "ПСЖ".

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
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