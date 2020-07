Форвард Лилля в ближайшие несколько дней перейдет в Наполи

Виктор Осимхен, который провел отличный сезон в "Лилле", в шаге от подписания контракта с "Наполи". Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Ожидается, что форвард подпишет пятилетний контракт. Сделка может быть закрыта уже в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что итальянцы заплатят за Виктора 80 миллионов.

#Napoli and Victor #Osimhen are in very advanced talks and De Laurentiis is confident to finalize the deal on next days. Ready 5-years contract (€3M a year + adds-on) for the nigerian striker. Napoli and #Lille are working to complete the agreement soon. #transfers