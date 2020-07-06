Конте теряет бойца: Полузащитник Интера получил травму бедра

Николо Барелла отправился в лазарет. Об этом сообщает пресс-служба миланского "Интера".

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У талантливого футболиста повреждение мышцы правого бедра. Сроки восстановления неизвестны, но он вряд ли выйдет на поле в ближайших матчах.

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Le condizioni di Nicolò Barella, il comunicato https://t.co/anKy9uJwRG#FCIM — Inter (@Inter) July 6, 2020

В текущем сезоне Барелла стал игроком основы в команде Конте, проведя в сумме 33 матча, в которых отдал шесть голевых передач.