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Конте теряет бойца: Полузащитник Интера получил травму бедра

Италия
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Тяжелая потеря

Конте теряет бойца: Полузащитник Интера получил травму бедра
UA-Футбол
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Николо Барелла отправился в лазарет. Об этом сообщает пресс-служба миланского "Интера".

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У талантливого футболиста повреждение мышцы правого бедра. Сроки восстановления неизвестны, но он вряд ли выйдет на поле в ближайших матчах.

В текущем сезоне Барелла стал игроком основы в команде Конте, проведя в сумме 33 матча, в которых отдал шесть голевых передач.

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В статье: Интер (Милан) Николо Барелла
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