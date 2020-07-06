Маротта: Лаутаро должен обрести душевное спокойствие, чтобы вернуться на свой уровень

Лаутаро Мартинес, которого давно связывают с переходом в "Барселону", забил лишь один гол за последних шесть матчей, промазав однажды с пенальти. Спортивный директор "Интера" Джузеппе Маротта прокомментировал ситуацию.

"Интер" не хотел бы продавать своего 23-летнего форварда. Однако в последнее время вокруг него ходит много слухов и нам нужно учитывать это.

Он провел великолепную первую половину сезона и привлек внимание многих. Теперь ему нужно обрести душевное спокойствие и снова начать приносить пользу "Интеру", - цитирует Маротту Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что миланский клуб предложит Лаутаро новый контракт.