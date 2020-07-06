СМИ: Милан согласовал сделку с Рагнгником. Мальдини, вероятно, покинет клуб

Ральф Рангник уже в следующем сезоне будет работать в "Милане". Информацию об этом передают ряд СМИ (Sky Sport Italia, Tuttomercatoweb и MilanNews).

Абсолютно все детали сделки уже согласованы. Немецкий специалист, помимо того, что будет главным тренером, будет занимать должность спортивного директора и руководить набором медицинского перснала.

Интересно, что его приход, вероятно, заставит покинуть должность директора клуба Паоло Мальдини. Легендарный итальянец имеет контракт до 2022-го года и ему будет предложена роль посла, от которой он откажется.

Последнее место работы Рангника - "РБ Лейпциг", с которым он занял третье место.