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Фонсека в двух матчах от увольнения. Руководство Ромы требует побед

Италия
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Команда проиграла три последних матча

Фонсека в двух матчах от увольнения. Руководство Ромы требует побед
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Римская "Рома" уже в ближайшее время может распрощаться с главным тренером Паулу Фонсекой.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство клуба требует от тренера немедленного улучшения результатов, ведь "Рома" проиграла в трех последних встречах Серии А против "Милана" (0:2), "Удинезе" (0:2) и "Наполи" (1:2).

По информации источника, тренер будет отправлен в отставку, если команда не сумеет обыграть "Парму" и "Брешию" в ближайших матчах.

Напомним, что в настоящий момент "Рома" занимает 5-е место в чемпионате Италии, уступая идущей на четвертой позиции "Аталанте" 15 очков.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
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