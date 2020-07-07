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Фонсека в двух матчах от увольнения. Руководство Ромы требует побед
Команда проиграла три последних матча
Римская "Рома" уже в ближайшее время может распрощаться с главным тренером Паулу Фонсекой.
Как сообщает Corriere dello Sport, руководство клуба требует от тренера немедленного улучшения результатов, ведь "Рома" проиграла в трех последних встречах Серии А против "Милана" (0:2), "Удинезе" (0:2) и "Наполи" (1:2).
По информации источника, тренер будет отправлен в отставку, если команда не сумеет обыграть "Парму" и "Брешию" в ближайших матчах.
Напомним, что в настоящий момент "Рома" занимает 5-е место в чемпионате Италии, уступая идущей на четвертой позиции "Аталанте" 15 очков.