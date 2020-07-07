Интер заинтересовался 21-летним форвардом Лилля Осимхеном

Итальяснкое издание Calciomercato.it сообщает, что "Интер" проявляет к нападающему "Лилля" Виктору Осимхену.

"Лилль" оценил 21-летнего форварда в 80 миллионов евро и согласовал трансфер нигерийца с "Наполи", но позже сам игрок изменил свое решение из-за предложений клубов из АПЛ.

Осимхен в составе французского клуба провел 38 матчей и забил 18 голов.