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Интер заинтересовался 21-летним форвардом Лилля Осимхеном

Италия
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Нигерийский нападающий интересен команде Антонио Конте

Интер заинтересовался 21-летним форвардом Лилля Осимхеном
Новина українською

Итальяснкое издание Calciomercato.it сообщает, что "Интер" проявляет к нападающему "Лилля" Виктору Осимхену.

"Лилль" оценил 21-летнего форварда в 80 миллионов евро и согласовал трансфер нигерийца с "Наполи", но позже сам игрок изменил свое решение из-за предложений клубов из АПЛ.

Осимхен в составе французского клуба провел 38 матчей и забил 18 голов.

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В статье: Интер (Милан) Лилль (Лилль) Виктор Осимхен
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Источник:
Calciomercato
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