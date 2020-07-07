Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер заинтересовался 21-летним форвардом Лилля Осимхеном
Нигерийский нападающий интересен команде Антонио Конте
Итальяснкое издание Calciomercato.it сообщает, что "Интер" проявляет к нападающему "Лилля" Виктору Осимхену.
"Лилль" оценил 21-летнего форварда в 80 миллионов евро и согласовал трансфер нигерийца с "Наполи", но позже сам игрок изменил свое решение из-за предложений клубов из АПЛ.
Осимхен в составе французского клуба провел 38 матчей и забил 18 голов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Calciomercato
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...