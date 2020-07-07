"Игроки слишком серьезно воспринимают поражение". Фонсека назвал главную проблему Ромы

Наставник "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал последние результаты своей команды, уверяя, что проблема клуба - в менталитете.

"Мы не очень хорошо начали 2020-й год, но после добыли три победы подряд и улучшили позиции в таблице. Главное сейчас, дать понять футболистам, что поражение - это только поражение. В этом нет ничего хорошего, но мы не можем допустить, чтобы игроки очень серьезно к этому относились.

Мы проиграли "Наполи", но в целом смотрелись положительно. Уверен, что в следующей игре мы добудем победу. Это лишь начало нашего проекта в "Роме". Многие тренера, которые побеждают сейчас, проигрывали на старте", - заявил португалец.

Отметим, что по данным СМИ, Фонсека может быть уволен.