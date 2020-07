Крис Смоллинг не поможет Роме в ближайших матчах

Помимо поражения в последней игре от "Наполи", римская "Рома" из-за травмы потеряла ключевого защитника - Криса Смоллинга. Стали известны сроки его восстановления.

Ожидается, что из-за проблем с мышцами, он пропустит до десяти дней. На такой же срок вылетел Давиде Сантон. Оба, вероятно, не сыграют в ближайших трех матчах римлян.

