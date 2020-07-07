Серия А. Лацио капитулирует в борьбе за Скудетто?

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Лацио" 2:1

Голы: Бабакар 30, Лучиони 47 - Кайседо 5

Нереализованный пенальти: Манкозу 45+5 (неточно)

"Лечче": Габриэль, Донати, Лучиони, Пас, Кальдерони, Петриччионе (Дейола 72), Барак, Манкозу, Фалько (Рисполи 72), Сапонара (Фариас 59), Бабакар (Майер 52)

"Лацио": Стракоша, Лаццари (Адеканье 85), Патрик, Ачерби, Раду (Луис Фелипе 46), Хони (Ж. Лукаку 46), Лейва (Милинкович-Савич 46), Пароло (Катальди 70), Луис Альберто, Иммобиле, Кайседо

Предупреждения: Донати 43, Габриэль 56, Петриччионе 62 - Кайседо 22, Раду 44, Иммобиле 81

Удаление: Патрик (90+3, прямая красная)

Евгений Шахов остался в запасе победителей.

"Лацио" вернулся после перерыва плохо. Уступил "Аталанте", вымучил камбеки против кризисных "Торино" и "Фиорентины", был разгромлен дома "Миланом". Он падает с ног от усталости, от травм и мелких повреждений. Впервые ему повезло сегодня - после такого удара попался вроде бы идеальный соперник для психотерапии. "Лечче" пребывает в зоне вылета, проиграл шесть матчей подряд с 25-ю пропущенными, в целом в 30-ти матчах пропустил 70 мячей. Отличная жертва для Чиро Иммобиле и Фелипе Кайседо, не игравших против "Милана" из-за дисквалификации. Но и против такой "жертвы" римляне отыграли крайне слабо.

Матч начался весьма бурно. Манкозу прошел от центра поля и пробил с 20-ти метров в "девятку". До этого подыграв себе рукой. Габриэль грубо ошибся, потерял равновесие, успел вытащить удар Лаццари, но не добивание Кайседо. Затем гости отдали мяч, начали играть на удержание. Вроде бы получалось отлично, ведь в скучной игре хозяева ничего не создавали. Иммобиле даже выскочил на вратаря. Однако Габриэль реабилитировался, а вскоре после ошибки в обороне Фалько легко навесил на голову Бабакару. Манкозу после отскока от ноги в руку Патрику еще и простил с пенальти, запустив ракету "Земля-Луна".

Второй тайм начался так же. "Лечче" атаковал, нашел еще один удар головой - Лучиони опередил Ачерби при розыгрыше углового. Лишь после этого фаворит начал давить. Луис Альберто не попал метров с шести. Но и аутсайдер пытался атаковать, причем его попытки выглядели более подготовленными и интересными. Отвечал он во время обострения игры в районе 70-oй минуты. Тогда "пушку" Луиса Альберто издали Габриэль вытащил из-под перекладины, Петриччионе на линии ворот вытащил удар головой Луиса Фелипе, но и Стракоша спас от удара Манкозу в упор. В концовке Габриэль блестяще вытащил удар головой Адеканье.

В нынешнем сезоне "Лечче" дома не проиграл ни "Ювентусу", ни "Интеру". Те ничьи не слишком помогали ему отдалиться от зоны вылета. Возможно, эта знаковая победа поможет. Хотя бы выйти на 17-ое место она уже помогла. А "Лацио"? Он просто отказался от борьбы за Скудетто. Но это еще не все. Главный тренер четвертой команды лиги "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заявляет, что его команда способна выйти на второе место. Учитывая форму римлян и бергамцев, такой исход событий более чем реален.