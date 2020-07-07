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Названы имена наставников, которые могут сменить Фонсеку в Роме
Но португалец еще может спастись
Паулу Фонсека не очень уверенно тренирует "Рому". Руководство клуба может уволить наставника, если результаты не улучшатся.
Il Corriere dello Sport называет имена наставников, которые могут занять место португальца. Первый - Лучано Спаллетии. Итальянец уже дважды работал с римской командой и существует вероятность третьего захода.
Второй претендент - Маурисио Почеттино. После увольнения из "Тоттенхэма" он продолжает сидеть без работы. Совсем недавно аргентинец отказал "Бенфике".
На данный момент, "Рома" идет в таблице на пятом месте, серьезно отстав от четвертой "Аталанты".