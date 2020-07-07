Названы имена наставников, которые могут сменить Фонсеку в Роме

Паулу Фонсека не очень уверенно тренирует "Рому". Руководство клуба может уволить наставника, если результаты не улучшатся.

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Il Corriere dello Sport называет имена наставников, которые могут занять место португальца. Первый - Лучано Спаллетии. Итальянец уже дважды работал с римской командой и существует вероятность третьего захода.

Второй претендент - Маурисио Почеттино. После увольнения из "Тоттенхэма" он продолжает сидеть без работы. Совсем недавно аргентинец отказал "Бенфике".

На данный момент, "Рома" идет в таблице на пятом месте, серьезно отстав от четвертой "Аталанты".