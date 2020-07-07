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Мальдини: Не уверен, что останусь в Милане в следующем сезоне

Италия
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Легенда может покинуть родной клуб

Мальдини: Не уверен, что останусь в Милане в следующем сезоне
UA-Футбол
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Директор "Милана" Паоло Мальдини прокомментировал слухи о том, что он может покинуть клуб из-за прихода нового тренера.

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"Команда продемонстрировала, что верит в своего тренера и его идеи. Я не уверен, что останусь в клубе в следующем сезоне. Главная задача для меня, чтобы клуб закончил сезон как можно выше.

Только после этого мы определимся, что же нас ждет в будущем. Хочу ли остаться? Вопрос сложен. Я всегда буду верен "Милану", - заявил итальнец.

Ранее, с поста спортивного директора ушел близкий друг Мальдини - Звонимир Бобан.

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В статье: Паоло Мальдини Милан
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