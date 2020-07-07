Мальдини: Не уверен, что останусь в Милане в следующем сезоне

Директор "Милана" Паоло Мальдини прокомментировал слухи о том, что он может покинуть клуб из-за прихода нового тренера.

"Команда продемонстрировала, что верит в своего тренера и его идеи. Я не уверен, что останусь в клубе в следующем сезоне. Главная задача для меня, чтобы клуб закончил сезон как можно выше.

Только после этого мы определимся, что же нас ждет в будущем. Хочу ли остаться? Вопрос сложен. Я всегда буду верен "Милану", - заявил итальнец.

Ранее, с поста спортивного директора ушел близкий друг Мальдини - Звонимир Бобан.