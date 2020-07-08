Серия А. Милан - Ювентус 4:2. Что это было?!

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ювентус" 4:2

Голы: Ибрагимович 62 (пен.), Кесси 66, Леау 68, Ребич 80 - Рабио 47, Криштиану Роналду 53

"Милан": Д. Доннарумма, Конти (Калабрия 82), Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Салемакерс (Леау 59), Пакета (Чалханоглу 46), Ребич (Крунич 82), Ибрагимович (Бонавентура 67)

"Ювентус": Щесны, Куадрадо (Сандро 77), Ругани, Бонуччи, Данило, Пьянич (Рэмзи 69), Бентанкур (Мураторе 90+3), Рабио (Матюиди 69), Бернардески, Игуаин (Дуглас Коста 69), Криштиану Роналду

Предупреждения: Пакета 31, Беннасер 36, Ребич 59, Конти 73 - Бонуччи 61

"Лацио" и "Интер" в последних турах сделали все для Скудетто "Ювентуса". "Ювентус" также сделал многое. После возвращения мощно и уверенно выиграл четыре матча с общей разницей мячей 13:2. Хотя как раз нынешний "Милан" мог остановить его. После десяти очков в четырех матчах с разницей мячей 11:3, после 3:0 в гостях над "Лацио", "россонери" поверили в себя. К тому же, они помнили и о двух солидных кубковых ничьих против "Юве" - дома при своем полном преимуществе и 0:0 в гостях вдесятером. А также о дисквалификациях Пауло Дибалы и Матейса Де Лихта. И в итоге им удалось совершить невозможное.

В первом тайме "Ювентус" в целом выглядел лучше, постепенно увеличивал давление. В его начале и середине "Милану" ещё удавалось неплохо комбинировать. Вообще-то, даже интереснее, чем соперник. Салемакерс и дважды Ибрагимович пробивали с 14-17 метров. Правда, несложно для Щесны. А в целом рискованный выход на поле двух форвардов Ребича и Златана не оправдался и принес "Ювентусу" преимущество в центре поля. Хотя без Дибалы и с заторможенным Игуаином чемпион сумел создать лишь чуть неточные удары Бернардески и Криштиану Роналду издали и удар Гонсало, похожий на лучшие попытки соперников.

Уже в начале второго тайма хорошая работа опорников гостей принесла им награду. Рабио начал рейд со своей половины поля, прошел всех и пробил в "девятку" с 20-ти метров. А вскоре во время длинного заброса Куадрадо два защитника проспали и мяч, и Роналду. При такой форме "Ювентуса" игра казалась законченной. Но не при такой форме "Милана". Тем более, что его скамья запасных выглядела более сильной. Пенальти благодаря руке Бонуччи, классная комбинация Кесси-Чалханоглу (замена)-Златан-Кесси, контратака, в которой Леау (замена) подхватил мяч и пробил слева в дальний угол - и счет уже 3:2.

"Ювентус" был шокирован. Как и все, кто смотрел этот матч. Такого никто не ожидал. "Милан" еще и чуть не воспользовался шоком, организовав еще две контратаки с четырьмя ударами по воротам. От первого из них, Ребича, Щесны реально спас. Затем чемпион вроде бы пришёл в себя, уже Доннарумма спас, отбив удар Ругани в упор. Но уже через пару минут Дуглас Коста в своей штрафной просто подарил мяч Бонавентуре. А тот оставил Ребичу. Ответ? Никакого. Скорее "Милан" мог увеличить счет. Состояние его соперника уже зашло за грань шока.

Впервые в сезоне лидер лиги пропустил четыре мяча в одном матче. И впервые за 31 год - четыре мяча от "Милана" в одном матче Серии А. И причину такого исхода сразу найти невозможно. "Милан" играет в лучший футбол за 7-8 лет? "Ювентус" расслабился после поражения "Лацио" в Лечче и ранних голов во втором тайме? Он наконец-то получил наказание за не всегда яркую игру в предыдущих турах? Слишком пострадал от отсутствия Дибалы и Де Лихта? У туринцев, в отличие от миланцев, не оставалось ресурсов в запасе? Все это правда. И все же такой матч не объяснить.