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Пятый подряд гол Роналду не спасает. Милан - Ювентус 4:2. Видео обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео голов и обзор матча Милан - Ювентус, Серия А, 7 июля 2020

Пятый подряд гол Роналду не спасает. Милан - Ювентус 4:2. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 31-го тура Чемпионата Италии Милан - Ювентус. Основные события в поединке развернулись после перерыва. Старая Синьора открыла счет после классного прохода через пол поля и удара Рабио, почти сразу Роналду удвоил преимущество. Португалец, к слову, забил гол уже в пятом подряд матче (всего у него 26 мячей в текущем чемпионате). Но Милан не сдался. Камбэк начал Златан, который реализовал пенальти. Кесси сразу же сравнял, а Леау вывел россонери вперед. Точку в этом эффектном матче поставил Ребич. В последних пяти матчах Милан одержал свою четвертую победу и поднялся на пятое место. Лидерству Ювентуса пока ничто не угрожает.

Серия А. 31-й тур
7 июля. Милан. Сан Сиро
Милан - Ювентус 4:2
Голы: Ибрагимович 62 пен., Кэсси 66, Леау 67, Ребич 80 - Раби 47, Роналду 53

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В статье: Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Ювентус (Турин) Адриен Рабио Милан
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