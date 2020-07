Реакция философа, цифры лидера. Слова и статистика Роналду после поражения Юве в матче с Миланом

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал у себя в Instagram поражение в матче 31-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (4:2).

Роналду забил 25+ голов в чемпионате (26) в 10-й раз с сезона-2007/08. Это лучший результат в ТОП-5 лиг наряду с Месси, как сообщает Opta.

25+ - Cristiano #Ronaldo ha superato la soglia delle 25 reti in un singolo campionato in 10 occasioni dal 2007/08 - nessuno ha fatto meglio nei top-5 nel periodo (10 anche per Lionel #Messi ). Inossidabile. #MilanJuve pic.twitter.com/5K9m6cd0N8

Криштиану забивает или отдает результативную передачу 17 матчей Серии А подряд, набрав 25 очков по системе гол+пас (21+4).

Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games:



⚽️ Sassuolo

⚽️ Lazio

⚽️⚽️ Udinese

⚽️ Sampdoria

⚽️⚽️⚽️????️ Cagliari

⚽️ Roma

⚽️⚽️ Parma

⚽️ Napoli

⚽️⚽️ Fiorentina

⚽️ Verona

⚽️ SPAL

????️ Inter

⚽️ Bologna

⚽️????️ Lecce

⚽️ Genoa

⚽️????️ Torino

⚽️ Milan



???? pic.twitter.com/2zeFP9e50V