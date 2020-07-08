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Агент Буффона: Джиджи может стать отличным тренером, он понимает футбол

Италия
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Пока что ветеран не планирует завершать карьеру

Агент Буффона: Джиджи может стать отличным тренером, он понимает футбол
UA-Футбол
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Агент Джанлуиджи Буффона уверен, что легендарный голкипер, после завершения карьеры, может стать успешным и на тренерском мостике.

"На мой взгляд - он должен стать тренером. У него может отлично получиться. Он понимает футбол и прекрасно умеет управлять раздевалкой.

Возглавит ли он когда-то "Ювентус"? Мне кажется, что он сможет это сделать. Он умеет делать многие вещи проще, это дар свыше", - приводит слова агента Radio Kiss Kiss.

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У Буффона есть все шансы пойти по пути легендарного Дино Дзоффа, которого долгое время был стражем ворот "Юве", а после построил успешную тренерскую карьеру.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
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