Агент Буффона: Джиджи может стать отличным тренером, он понимает футбол

Агент Джанлуиджи Буффона уверен, что легендарный голкипер, после завершения карьеры, может стать успешным и на тренерском мостике.

"На мой взгляд - он должен стать тренером. У него может отлично получиться. Он понимает футбол и прекрасно умеет управлять раздевалкой.

Возглавит ли он когда-то "Ювентус"? Мне кажется, что он сможет это сделать. Он умеет делать многие вещи проще, это дар свыше", - приводит слова агента Radio Kiss Kiss.

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У Буффона есть все шансы пойти по пути легендарного Дино Дзоффа, которого долгое время был стражем ворот "Юве", а после построил успешную тренерскую карьеру.