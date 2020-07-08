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Интер планирует вернуть Манджукича в Европу, предложив ему роль запасного форварда

Италия
(1 голосов)

Каков будет ответ хорвата?

Интер планирует вернуть Манджукича в Европу, предложив ему роль запасного форварда
UA-Футбол
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Совсем недавно Марио Манджукич разорвал контракт с катарским "Аль-Духаилем". Сейчас за опытным форвардом выстроилась огромная очередь.

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По данным Gazzetta dello Sport, контракт игроку готов предложить "Интер". Гранд итальянского футбола давно ищет форварда, который будет подменять Ромелу Лукаку и Марио считается идеальным кандидатом.

В этом сезоне хорват провел 5 матчей, но не смог поразить ворота соперника.

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В статье: Марио Манджукич Интер (Милан)
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