Серия А. Качество приносит Наполи непростую победу

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Наполи" 1:2

Голы: Гольданига 48 - Мертенс 45+1, Лосано 66

"Дженоа": Перин, К. Сапата, Гольданига, Мазьелло, Бираски (Гильоне 82), Бехрами (Лерагер 64), Шоне, Кассата (Фальке 71), Баррека, Пинамонти (Фавилли 82), Санабрия (Пандев 71)

"Наполи": Мерет, Хюсай, Максимович, Манолас, Руи, Лоботка, Руис (Аллан 88), Элмас (Зелински 82), Политано (Лосано 64), Мертенс (Милик 64), Инсинье (Юнес 82)

Предупреждениe: Гольданига 72

По результатам в последних десяти матчах лиги "Наполи" идет вторым с 24-мя очками. Коронавирус не остановил его, даже принес Кубок и возможность сдвинуть "Рому" с пятого места. "Дженоа" как раз вернулась плохо - два поражения дома с семью пропущенными, две ничьи в гостях против аутсайдеров, вытащенные с огромным трудом. Падение в зону вылета. Впрочем, именно последнее, как и память о двух ничьих в двух последних очных матчах, заставило ее бороться. И "Наполи", собиравшемуся победить на автопилоте, пришлось страдать.

Статистическое преимущество гостей в первом тайме было огромным - 73 процента владения мячом, 12 ударов по воротам. Вместе с тем, темп был крайне медленным, хозяева даже выглядели более опасными. Мерет дважды чуть не привозил гол плохими пасами и вынужден был тащить удар Пинамонти. Также он перевёл в стойку удар Кассаты с угла вратарской. "Наполи" предложил в ответ мощные удары Мертенса и Элмаса. Также отбитые вратарём. Лишь в добавленное время удалась быстрая комбинация, Инсинье оставил Мертенсу, и тот закрутил с линии штрафной.

Второй тайм уже "Дженоа" начала давлением. Пинамонти мог попасть, Гольданига с подачи углового головой попал. "Наполи" не сразу пришёл в себя. А приличные скорости и вовсе не включал. Прыжок мяча на перекладине после сбившегося заброса Политано с фланга оставался наиболее опасным моментом у ворот Перина до 66-ой минуты. Впрочем, на 66-ой состоялся гол. Лосано получил длинный пас и убежал от защитников. И далее неаполитанцы спокойно сохранили счет. Их преимущество в качестве оказалось слишком большим.

Перед матчем "Ромы" и после матча "Милана" "Наполи" выходит на пятое место. Он не впечатляет, но добывает очки с упорством машины. А "Дженоа" остается в зоне вылета.

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Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Кальяри" 0:0

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Касерес, Чеккерини, Лирола (Дальберт 58), Бадель (Пулгар 60), Данкан, Венути, Кьеза (Геззаль 46), Рибери (Кутроне 75), Влахович (Куаме 75)

"Кальяри": Краньо, Маттьелло, Валюкевич, Клаван, Ликояннис, Нандес, Рог (Ионицэ 63), Наингголан, Бирса (Фараго 80), Жоао Педро (Рагатцу 63), Симеоне

Предупреждения: Кьеза 12, Данкан 81 - Маттьелло 72, Ликояннис 90