Ювентус хочет переманить одного из лидеров Аталанты

Робин Госенс может сменить "Аталанту" на "Ювентус". Такую вот интересную информацию передает Calciomercato.

25-летний защитник может отправиться в Турин, чтобы укрепить левый фланг обороны. Эта позиция - одна из самых проблемных в команде Сарри. Во вчерашнем матче Алекс Сандро привез гол в свои ворота.

В этом сезоне на счету Госенса 35 матчей, десять голов и шесть передач.