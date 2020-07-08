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Ювентус хочет переманить одного из лидеров Аталанты
Он может укрепить проблемную позицию
Робин Госенс может сменить "Аталанту" на "Ювентус". Такую вот интересную информацию передает Calciomercato.
25-летний защитник может отправиться в Турин, чтобы укрепить левый фланг обороны. Эта позиция - одна из самых проблемных в команде Сарри. Во вчерашнем матче Алекс Сандро привез гол в свои ворота.
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В этом сезоне на счету Госенса 35 матчей, десять голов и шесть передач.
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