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Ювентус хочет переманить одного из лидеров Аталанты

Италия
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Он может укрепить проблемную позицию

Ювентус хочет переманить одного из лидеров Аталанты
UA-Футбол
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Робин Госенс может сменить "Аталанту" на "Ювентус". Такую вот интересную информацию передает Calciomercato.

25-летний защитник может отправиться в Турин, чтобы укрепить левый фланг обороны. Эта позиция - одна из самых проблемных в команде Сарри. Во вчерашнем матче Алекс Сандро привез гол в свои ворота.

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В этом сезоне на счету Госенса 35 матчей, десять голов и шесть передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Робин Госенс
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