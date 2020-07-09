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Малиновский дает результат. Аталанта - Сампдория 2:0. Видео голов и обзор матча

Италия
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Аталанта - Сампдория, 8 июля 2020

Малиновский дает результат. Аталанта - Сампдория 2:0. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Сампдория, в котором удалось себя проявить Руслану Малиновскому. Украинский хавбек вышел на замену на 69-й минуте, а на 75-й именно он классно закрутил мяч с углового на голову Толои. Принял участие Руслан и во втором голе своей команды - тоже после стандарта вторым темпом отличился Муриель. Благодаря этой победе Аталанта поднялась на третье место, хотя Интер свой матч еще не сыграл. Малиновский в дебютном сезоне Серии А забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Серия А. 32-й тур

Аталанта - Сампдория 2:0

Голы: Толои 75, Муриель 85

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Сампдория (Генуя)
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