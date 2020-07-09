Два харизматичных итальянца: сегодня празднуют день рождения Виалли и Ди Канио

Паоло Ди Канио родился 9 июля 1968 года в Риме. Ди Канио – итальянский форвард и футбольный тренер, обладатель Кубка УЕФА-1993 в составе "Ювентуса", чемпион Италии и обладатель Суперкубка УЕФА-1994 в составе "Милана". В "Вест Хэм Юнайтед" выигрывал Кубок Интертото-1999, также Ди Канио является игроком года по версии футболистов Шотландской ассоциации профессиональных футболистов (1997) и лауреатом премии Фэйр-Плей (2000).

Джанлука Виалли старше ровно на 4 года. Один из восьми футболистов, которые выиграли Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков, и единственный, кто сделал это в составе трех разных клубов. Со сборной Италии становился бронзовым призером ЧМ-1990 и ЧЕ-1988.

Виалли играл в "Кремонезе", "Сампдории", "Ювентусе" и "Челси". После окончания клубной карьеры работал играющим тренером лондонского клуба, после чего возглавлял "Уотфорд". Джанлука дважды победил рак.