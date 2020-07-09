Агент Буффона: Джанлуиджи должен стать тренером. Он мог бы возглавить Юве

Агент вратаря туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона - Силвано Мартина поделился мыслями насчет будущего своего клиента.

"На мой взгляд, он должен стать тренером. Он понимает футбол, у Джанлуиджи есть опыт управления любой раздевалкой.

Что касается "Ювентуса", думаю, он мог бы возглавить этот клуб. Разница между ним и остальными вратарями заключается в том, что Буффон все делает проще. У него есть этот дар природы", – рассказал Мартина.