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Рибери подтвердил, что останется в Фиорентине несмотря на ограбление

Италия
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Франку понравилось во Флоренции

Рибери подтвердил, что останется в Фиорентине несмотря на ограбление
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В минувшее воскресенье виллу Франка Рибери обчистили воры, после чего француз двусмысленно высказался насчет своего будущего на "Артемио Франки".

Тем не менее, уже сегодня в комментарии под постом экс-вратаря, а ныне посла "Фиалок" Себастьяна Фрея Франк дал понять, что остается.

"Брат, спасибо! Ты знаешь меня, знаешь, откуда я. Я не из тех, кто отступает. Если я пообещал - я сделаю. Нельзя угодить всем. Но когда я надеваю бутсы, я чувствую, что у меня есть настоящие болельщики, что клуб и город на меня рассчитывают. Остальное не имеет для меня значения. Я подписался в "Фиорентине", "Виола" навсегда!" - написал Рибери в инстаграме.

37-летний Рибери выступает во Флоренции с прошлого лета и в текущем розыгрыше Серии А забил за клуб 3 гола в 16 матчах. Сами же "Фиалки" идут на 13-м месте.

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В статье: Франк Рибери Серия А Фиорентина (Флоренция) Себастьян Фрей
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