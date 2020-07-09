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Серия А. Удинезе на пути к спасению, СПАЛ - к вылету

Италия
(1 голосов)

Гостевая победа фриуланцев

Серия А. Удинезе на пути к спасению, СПАЛ - к вылету
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Феррара. "Паоло Мацца"

СПАЛ - "Удинезе" 0:3

Голы: Де Пауль 18, Окака 36, Лазанья 81

СПАЛ: Летица, Сала, Викари, Бонифаци, Фелипе, Миссироли (Дабо 46), Вальдифиори, Кастро (Флоккари 72), Д'Алессандро (Реца 72), Петанья (Черри 84), Мурджа (Стрефецца 63)

"Удинезе": Муссо, Де Майо (Тер Авест 77), Нуйтинк, Бекао, Стригер-Ларсен, Де Пауль, Уолас, Фофана (Балларини 90+2), Зеегелаар (Самир 77), Лазанья (Несторовски 82), Окака (Теодорчик 82)

СПАЛ понимал, что для спасения ему потребуется феноменальный поход. Начало ему, казалось, было положено против "Милана", когда на 90-ую минуту, несмотря на игру вдесятером, феррарцы вышли с преимуществом в счете. Однако тот матч они не выиграли, и эта неудача окончательно погубила их. Вначале они безропотно уступили аутсайдеру "Сампдории". А сегодня - еще одному, в свою очередь в предыдущем туре потерявшему победу в добавленное время. После громкой победы в Риме над "Ромой" "Удинезе" не удержал победу над "Дженоа". Впрочем, сегодня он подтвердил свою хорошую форму.

Хозяева вроде бы доминировали, держали мяч. Однако выглядели совершенно беспомощно в атаке, не заходили в штрафную. А гости раз за разом быстро переходили центр поля. Им не хватало последнего паса либо удара, Фофана был слишком эгоистичен. А оба гола - и Де Пауля с линии штрафной, и Окаки с близкого расстояния - были забиты после отскоков от защитников. Тем не менее, счет выглядел справедливым. И по итогам второго тайма - также. У СПАЛ по-прежнему ничего не получалось. А Лазанья после паса Фофана вразрез во время контратаки не растерялся перед вратарем под острым углом.

"Удинезе" в восьми очках над "зоной вылета". СПАЛ - в девяти под "зоной выживания".

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В статье: Серия А Удинезе (Удине) СПАЛ (Феррара)
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