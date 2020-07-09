Ювентус начал переговоры по трансферу форварда Арсенала

Александр Лаказетт может отправиться этим летом в "Ювентус". Об этом сообщает Calciomercato.

Чемпион Италии уже давно ищет нового форварда, который должен будет заменить Игуаина. Ранее, кандидатом на эту позицию считался Аркадиуш Милик.

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Сообщается, что "зебры" уже начали переговоры с агентом француза. "Арсенал" не будет его удерживать, а попытается выгодно продать.

В этом сезоне Лаказетт отметился десятью голами в 33-х матчах.