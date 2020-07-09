Италия
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Ювентус начал переговоры по трансферу форварда Арсенала
Игуаину давно ищется замена
Александр Лаказетт может отправиться этим летом в "Ювентус". Об этом сообщает Calciomercato.
Чемпион Италии уже давно ищет нового форварда, который должен будет заменить Игуаина. Ранее, кандидатом на эту позицию считался Аркадиуш Милик.
Сообщается, что "зебры" уже начали переговоры с агентом француза. "Арсенал" не будет его удерживать, а попытается выгодно продать.
В этом сезоне Лаказетт отметился десятью голами в 33-х матчах.
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