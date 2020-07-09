Интер намерен забрать у Челси двух футболистов

Миланский "Интер" этим летом приложит максимальные усилия, чтобы укрепить состав. Уже сейчас они готовы вступить в переговоры с "Челси".

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Как сообщает портал Goal, итальянская сторона готова заплатить 19 миллионов фунтов за Эмерсона. Итальянец бразильского происхождения уже играл в Серии А, защищая цвета "Ромы".

Также Конте хочет видеть в своем клубе Оливье Жиру. Еще прошлой зимой они хотели его переманить, но "Челси" ответил отказом. После этого француз продлил с ними контракт.

"Интер" уже совершил первый летний трансфер, подписав одного из лучших защитников Бундеслиги.