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Интер намерен забрать у Челси двух футболистов

Италия
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Конте нужны игроки под его схему

Интер намерен забрать у Челси двух футболистов
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Миланский "Интер" этим летом приложит максимальные усилия, чтобы укрепить состав. Уже сейчас они готовы вступить в переговоры с "Челси".

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Как сообщает портал Goal, итальянская сторона готова заплатить 19 миллионов фунтов за Эмерсона. Итальянец бразильского происхождения уже играл в Серии А, защищая цвета "Ромы".

Также Конте хочет видеть в своем клубе Оливье Жиру. Еще прошлой зимой они хотели его переманить, но "Челси" ответил отказом. После этого француз продлил с ними контракт.

"Интер" уже совершил первый летний трансфер, подписав одного из лучших защитников Бундеслиги.

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В статье: Оливье Жиру Антонио Конте Интер (Милан) Челси (Лондон) Эмерсон Палмиери
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