Серия А. Интер: уже не смешно. Либо же еще смешнее

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Интер" 2:2

Голы: Лазович 2, Велозу 86 - Кандрева 49, Димарко 55 (автогол)

"Эллас Верона": Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла (Эмперор 84), Фараони, Амрабат, Велозу, Димарко (Аджапонг 66), Лазович (Верре 84), Пессина, Степински (Ди Кармине 54)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Годин, Де Фрай, Кандрева, Брозович (Весино 70), Гальярдини, Валеро (Эриксен 89), Янг, Лукаку (Л. Мартинес 77), Алексис Санчес

Предупреждения: Димарко 29, Гюнтер 36, Амрабат 45+1 - Валеро 45+1, Янг 65

Дикое лузерское поражение дома от "Болоньи" и успехи "Аталанты" опустили "Интер" на четвёртое место и вызвали шквал критики. Даже сам Антонио Конте в ярости призывал и подопечных, и самого себя доказать, что достойны этого клуба. Доказывать предстояло на очень непростом выезде. Дома команда с четвёртой обороной в лиге выиграла пять из последних шести матчей, среди них и у "Ювентуса". С другой стороны, сам "Интер" вне "Сан Сиро" играет гораздо свободнее, лучше. И в Вероне он вроде бы нашел свободу, спокойствие. Но в итоге вновь упустил победу. История повторилась как фарс.



Лучшая команда лиги по забитым в дебюте на этот раз в дебюте пропустила. Лазович прошел по любимому левому флангу, оставил в дураках Шкриньяра и четко пробил в упор. "Интер" старался ответить, завершил тайм с девятью ударами по воротам и 60-ю процентами владения мячом. Он забрасывал в штрафную, пробивал с 15-20 метров. Все это попадало в защитников. Удар Гальярдини с 15-ти после скидки назад Лукаку отбил вратарь, как и штрафной Алексиса Санчеса из-под перекладины. А "Верона" отлично переходила в контратаку. Велозу издали попал в стойку, Димарко чуть не попал слета с 12-ти метров.

Второй тайм уже начался совершенно иначе. Лукаку развернулся, попал в стойку, Кандрева добил. Быстрая атака, прострел справа, рикошет от арендованного у "Интера" Димарко, 2:1. Фараони тут же был обязан сравнивать счет с четырёх метров. Но не попал. "Верона", не побеждавшая "Интер" с 1992-го года, не могла перехватить инициативу, не могла ускориться. Соперник чётко усыпил игру. Вроде бы наконец-то найдя умение играть на результат. Однако вновь победу удержать не удалось. Защитник Ррахмани продефилировал в штрафную, сбросил Велозу, и тот чётко пробил метров с 15-ти.

Впервые в сезоне "Интер" по итогам тура выпадает из Топ-3 лиги. Зато в плане клоунады он удерживает прочное первое место.