"Златан не играет в Лиге Европы". Ибрагимович прокомментировал положение Милана и свое будущее

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович рассказал о своем будущем в итальянском клубе. Цитируют слова Ибрагимовича Football Italia и Goal.com. Сейчас "россонери" занимают седьмое место в Серии A (49 очков). От зоны Лиги Европы коллектив отстает на 2 балла.

"Ибрагимович играет, чтобы выиграть что-то – во всех других случаях, он остается дома. Они сказали мне, что легко было поехать в Америку, поэтому я вернулся в "Милан". Я здесь просто для страсти, в основном играю бесплатно. Ситуация с COVID-19 остановила все, и я подумал, что что-то хочет меня остановить и я должен завершить карьеру. Хорошо, что мы вернулись на поле".

"Да, Златан такой. Я родился, чтобы играть в футбол, до сих пор остаюсь лучшим в футболе. Посмотрим, как я буду себя чувствовать через 2 месяца. Также посмотрю, что произойдет с клубом. Если будет, как сейчас, то, честно говоря, вряд ли вы увидите меня в "Милане" в следующем сезоне. Ибрагимович не играет в Лиге Европы, а "Милан" не выступает в этом турнире".