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"Златан не играет в Лиге Европы". Ибрагимович прокомментировал положение Милана и свое будущее

Италия
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"Златан не играет в Лиге Европы". Ибрагимович прокомментировал положение Милана и свое будущее
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Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович рассказал о своем будущем в итальянском клубе. Цитируют слова Ибрагимовича Football Italia и Goal.com. Сейчас "россонери" занимают седьмое место в Серии A (49 очков). От зоны Лиги Европы коллектив отстает на 2 балла.

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"Ибрагимович играет, чтобы выиграть что-то – во всех других случаях, он остается дома. Они сказали мне, что легко было поехать в Америку, поэтому я вернулся в "Милан". Я здесь просто для страсти, в основном играю бесплатно. Ситуация с COVID-19 остановила все, и я подумал, что что-то хочет меня остановить и я должен завершить карьеру. Хорошо, что мы вернулись на поле".

"Да, Златан такой. Я родился, чтобы играть в футбол, до сих пор остаюсь лучшим в футболе. Посмотрим, как я буду себя чувствовать через 2 месяца. Также посмотрю, что произойдет с клубом. Если будет, как сейчас, то, честно говоря, вряд ли вы увидите меня в "Милане" в следующем сезоне. Ибрагимович не играет в Лиге Европы, а "Милан" не выступает в этом турнире".

"Я должен быть здесь, иначе "Милан" потеряет фанатов. Не знаю, буду ли играть еще где-то после данного этапа, я никогда не закрываю двери для новых вызовов. Пойду только туда, где у меня будет контроль, а не там, где слова ничего не стоят. У меня все еще слишком много страсти к тому, что я делаю. Рангник? Я даже не знаю, кто это".

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В статье: Златан Ибрагимович Ральф Рангник Лига Европы Милан
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Источник:
Goal.com

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