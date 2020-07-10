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Велозу отбирает очки у фаворита. Верона - Интер 2:2. Видео голов и обзор матча

Италия
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Миланский клуб выиграл только два матча из пяти последних

Велозу отбирает очки у фаворита. Верона - Интер 2:2. Видео голов и обзор матча
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Середняк Серии А смог отобрать очки у одного из лидеров нынешнего итальянского футбола. Впрочем, "Интер" сейчас далёк от чемпионского графика "Юве" и даже от "Аталанты", которая выиграла уже 11 матчей подряд во всех турнирах. "Чёрно-синие" сперва проигрывали, но в дебюте второго тайма перевернули игру в свою пользу. Однако незадолго до финального свистка экс-игрок "Динамо" Мигель Велозу, помог "Вероне" уйти от поражения.

Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Эллас Верона" - "Интер" 2:2
Голы: Лазович 2, Велозу 86 - Кандрева 49, Димарко 55 (автогол)

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В статье: Интер (Милан) Эллас Верона
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