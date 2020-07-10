Велозу отбирает очки у фаворита. Верона - Интер 2:2. Видео голов и обзор матча

Середняк Серии А смог отобрать очки у одного из лидеров нынешнего итальянского футбола. Впрочем, "Интер" сейчас далёк от чемпионского графика "Юве" и даже от "Аталанты", которая выиграла уже 11 матчей подряд во всех турнирах. "Чёрно-синие" сперва проигрывали, но в дебюте второго тайма перевернули игру в свою пользу. Однако незадолго до финального свистка экс-игрок "Динамо" Мигель Велозу, помог "Вероне" уйти от поражения.

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Интер" 2:2

Голы: Лазович 2, Велозу 86 - Кандрева 49, Димарко 55 (автогол)