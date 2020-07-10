Хороший, плохой, уродливый. Итоги 31-го тура Серии А

Лечче - Лацио 2:1

Милан - Ювентус 4:2

Кальяри - Фиорентина 0:0

Болонья - Сассуоло 1:2

Торино - Брешия 3:1

Аталанта - Сампдория 2:0

Рома - Парма 2:1

Дженоа - Наполи 1:2

СПАЛ - Удинезе 0:3

Эллас Верона - Интер 2:2

Все матчи 31-го тура начинались под музыку легендарного Эннио Морриконе, скончавшегося шестого июля. Наши итоги тура также пройдут под его знаком. Точнее - под знаком одного из известнейших фильмов, к которому он написал музыку. Знаменитого вестерна "Хороший, плохой, злой" (правильный перевод - "уродливый"). Успехи и неудачи команд в середине текущей недели мы классифицируем именно по такому принципу - хорошие, плохие, уродливые.

Хорошее поражение

Возникает желание отнести поражение "Ювентуса" к плохим. Ведь он проиграл "Милану" после 13-ти побед над ним в 14-ти матчах, впервые за 31 год пропустил от него четыре мяча. Впервые за семь лет пропустил четыре мяча от кого-либо в лиге. В первом тайме, несмотря на доминирование, не создал ничего. А по итогам второго вновь вызвал вопросы об исчезновении характера победителя. Грубые ошибки при трех голах из четырех поколебали вроде бы уже вернувшуюся уверенность в обороне. "Юве" избежал бури в прессе только благодаря комфортному гандикапу во главе лиги.

Вместе с этим, в этом поражении можно найти и немало позитива. Маурицио Сарри и вовсе считает, что его команда в первый час играла на "мировом уровне", а произошедшее далее несколько раз назвал английским словом blackout, что переводится как "внезапное помутнение сознания". Он даже не собирается анализировать матч, заявляя, что такое случается с каждым. Насчет "мирового класса" он явно преувеличил, да и эту неудачу стоило бы анализировать. Если бы не семь очков гандикапа над "Лацио", если бы не следующий матч уже завтра. Нужно двигаться далее.

Подобный удар избавляет команду от самоуверенности, добавит ей серьёзности. Весьма полезно после семи побед подряд. Да и Пауло Дибала и Матейс Де Лихт - важнейшие игроки - в субботу уже вернутся.

Хорошая победа

А вот "Милан" имеет полное право праздновать. Он уже вышел на 15:5 и 13 очков в пяти последних матчах лиги. После шести поражений подряд от команд из Топ--5 победив три подряд. Такого мощного месяца от команды не видели 7-8 лет. Причём я даже не о замечательном результате. А о замечательной игре. "Россонери" напомнили свои лучшие времена. Их выход из обороны благодаря работе опорников Кесси и Беннасера замечательный, Франк еще и забил. Комбинационная игра и скорости впечатляют. Их запасные - Леау, Чалханоглу - оказались гораздо более сильными, чем запасные "Ювентуса".

Еще до официального назначения Стефано Пиоли болельщики "Милана" успели запустить хэштег #Pioliout. Ныне же они впечатлены работой тренера. А сам наставник счастлив, наслаждается моментом и не думает о том, что его заменят по окончании сезона. "Настоящее слишком важно, чтобы тратить энергию на мысли о будущем". Не хочет тратить энергию и Златан Ибрагимович. Во многом благодаря его психологической работе команда поверила в себя. "Я президент, тренер и игрок. Жаль, что получаю зарплату только как игрок". Ибра и вправду делает для команды намного больше.

Уродливые победы

В первом круге цепь матчей "Наполи"-"Кальяри"-"Сампдория" была наименее удачной для "Аталанты". Лишь два очка, лишь два забитых, откровенно плохая игра в атаке. Цепь второго круга в плане атаки также разочаровала. Что особо контрастировало с 30-ю голами в восьми предыдущих матчах. Сардам и генуэзцам бергамцы забили всего трижды, и лишь со стандартных положений. В среду они выглядели совершенно заторможенными. "Сампдория" очень хорошо защищалась и контратаковала, демонстрировала хорошую физическую форму. Рискованный тип матча", - признал Джан Пьеро Гасперини.

Тем не менее, и такой тип матча "Богиня" выиграла. Доведя серию побед до девяти.

И впервые с марта 2017-го не пропустив в третьем матче подряд. Причём в который раз сработали замены. Луис Муриэль стал вторым игроком в 21-ом веке в лигах Топ-5, достигшим десяти голов в сезоне после выходов на замену. Также вышедший на замену (на 69-ой минуте) Руслан Малиновский ассистировал Толою, подал и угловой, с которого забил колумбиец. При том, что украинец также выглядел не так остро, ни разу не прошел соперника на дриблинге. И всё это - признаки Топ-команды.

Гасперини отвергает разговоры о Скудетто, но в случае победы над "Ювентусом" в субботу отставание от него сократится до шести очков...

"Наполи" также победил некрасиво. "Дженоа" вернулась с двумя очками в четырёх матчах, упала в зону вылета. Такого соперника нужно было убирать с пути гораздо быстрее и чётче. Нужно было выжать гораздо больше из 73-ех процентов владения мячом в первом тайме. Не ждать первого гола до его последних минут. Не пропускать удар Кассаты, в итоге отбитый стойкой. Не пропускать гол в дебюте второго тайма и затем ждать первого опасного момента до 66-ой минуты.

Но всё же неаполитанцы выиграли и такой матч. Вышедший на замену Лосано забил сразу же, до этого Инсинье и Мертенс создали гол. А после 2:1 игра была уже намертво "засушена". "Наполи" Дженнаро Гаттузо научился главному качеству Топ-команды - штамповать победы при минимуме усилий. Нынешняя стала уже девятой в 11-ти последних матчах. Не случайно Гаттузо не злился, а наоборот - говорил о хорошей игре и о проблемах лишь в начале второго тайма. Его подопечные идут по своему пути.

Уродливое поражение

"Интер" не проиграл. События и результат матча в Вероне не имеют стратегического значения и не удивили никого. Они менее болезненны, чем события его матча против "Болоньи". Они лишь дорисовали хорошо знакомую уродливую картину Pazza Inter. В Вероне на кону стояла лишь одна вещь. Не три очка, не бомбардирская гонка Ромелу Лукаку, не поиск стабильности обороны, вместе с этим матчем пропустившей восемь мячей в пяти последних. На кону был лишь характер. На пощёчину от "Болоньи" Топ-команда должна была ответить лишь победой. Не ответила. Потому что не Топ-команда.

Вообще-то, вчера "Интер" реально был близок к победе на характере. Он пропустил уже на второй минуте, отыграл плохой первый тайм, но забил дважды в начале второго и далее герметично "засушил" игру. После перерыва он позволил сопернику лишь три удара по воротам. Но и из этих трёх в итоге один был пропущен. Вновь в концовке, на 86-ой минуте. Защитнику Ррахмани позволили пройти всех, опорнику Велозу - прицельно пробить. Уже 20 очков потеряны после лидирования в счете. То есть речь о глобальной проблеме. "Интер" просто не готов к большому походу.

У Антонио Конте по итогам матча "нет жалоб" на игроков. "Мы отвечали ударом на удар, заслужили победу. Если бы мы не потеряли 20 очков в дурацкой манере - наша кампания была бы совсем иной". Неужели? Ведь когда теряешь 20 очков, "если бы" неуместно. Что-то просто не работает.

Плохое поражение

Уже не первый год в концовке сезона "Лацио" неожиданно уступает кризисному аутсайдеру. Тем не менее, поражение в Лечче стоит особняком. Чиро Иммобиле и Фелипе Кайседо как раз вернулись после дисквалификации, соперник пропустил 70 мячей в 30-ти матчах, в том числе 25 в последних шести. Все эти шесть он проиграл. У его ужасной обороны в битве против второй атаки лиги, казалось, не было шансов. Однако и такой матч римляне умудрились проиграть. Причём и создали слишком мало. Причём после того, как забили первыми уже на пятой минуте. После этого гола они всё сделали неправильно.

Пропущенный гол после ошибки в обороне, пропущенный будильник привезённого пенальти в концовке первого тайма (к их счастью, не реализованного), пропущенный гол в начале второго тайма. Всё это сигнализирует об отказе от борьбы за Скудетто. Команда в настолько плохом состоянии, что даже стоит побеспокоиться за второе место. А Симоне Индзаги заявляет, что уже не думает о Скудетто и мечтает лишь о попадании в Лигу Чемпионов. "Это наша единственная цель". И вправду, после трёх поражений в пяти матчах нужно снижать цели. 21 матч без поражений подряд остался сладким сном.

Хорошая, плохая, уродливая победа

Победа "Ромы" не была однозначно плохой. Любимая команда Морриконе устроила камбек, став лучшей командой лиги с марта по очкам, добытым таким способом (9). Забила в нужные минуты - в концовке первого тайма и начале второго. Остановила соперника на одном ударе в третьей четверти матча. Паулу Фонсека доволен тем, что его команда не особо страдала, доволен новой схемой с тремя центральными защитниками и двумя игроками под Эдином Джеко.

Тем не менее, ликовать из-за такой первой победы после трех поражений подряд не следует. Ведь соперник также потерпел три поражения подряд до этого матча, то есть подошёл к нему в плохой форме. Да и должен был сравнивать счёт с пенальти из-за руки Манчини. "Волков" спас арбитр, даже после просмотра видео не пожелавший назначить 11-метровый. Сам Фонсека между строк признал ошибку рефери: "Без комментариев. В нашей лиге и так слишком много пенальти".

Дно лучше болота

Преследователи "Ромы", "Наполи" и "Милана" в который раз не поддержали темп. "Кальяри" и "Фиорентина" скатали унылую ничью. Для "Вероны" ничья - очень хороший результат, но в первом тайме она должна была забивать более одного мяча. А в начале второго - не пропускать дважды, особенно автогол. "Парма" в свободном падении, к тому же, из-за скандала с пенальти её поражение получилось уродливым. Директор клуба Алессандро Лукарелли, запретивший игрокам и тренеру говорить, был взбешён: "Новый уровень абсурда. Мы не будем молчать. Мы не какие-то сельские дурачки".

Синиша Михайлович также был взбешён. Матч против "Сассуоло" он закончил вне скамьи запасных из-за удаления. А на послематчевой пресс-конференции отказался отвечать на вопросы, лишь заявив, что соперник заслужил победу, но арбитры не могут далее относиться к его команде как к "11-ти киллерам". И лишь вышеуказанный "Сассуоло" чувствует себя хорошо. Он победил на очень непростом выезде, оформил серию из трёх побед. Более того, по забитым мячам после рестарта (16 в пяти матчах) он лучший в лиге. Именно он ныне восьмой и кажется главной угрозой седьмому месту.

А аутсайдеры вновь понравились больше, чем середняки. "Торино" уверенно переиграл "Брешию" и близок к спокойной концовке кошмарного сезона. "Сампдория" и "Дженоа" поборолись и не заслужили проиграть. "Удинезе" легко раздавил СПАЛ и также близок к спокойствию. "Лечче" выбрался из зоны вылета знаковой победой. Разве что "Брешия" и СПАЛ разочаровали. Но они и до 31-го тура мчали на всех парах к вылету.