Ювентус - Аталанта: где и когда смотреть матч Чемпионата Италии

Аталанта, за которую выступает Руслан Малиновский, выиграла уже десять матчей подряд. Благодаря такой серии команда Гасперини опередила Интера и поднялась на третье место. Однако в настоящее время - главный экзамен. Ювентус традиционно лидирует и имеет солидный отрыв от преследователей - семь очков от Лацио, девять от Аталанты. Но до завершения чемпионата еще семь туров. В случае успеха бергамаски интрига в Серии А заиграет новыми красками.

Удастся ли сине-черным продолжить удивлять футбольную Италию, смотрите в субботу, 11 июля на телеканале Футбол 2 . Начало трансляции матча Ювентус - Аталанта в 22:40 . Посмотреть поединок легально в интернете можно с помощью сервиса Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч, за ходом игры вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Ювентус - Аталанта онлайн |

Заметим, что UA-Футбол планирует предматчевый стрим, посвященный поединку Ювентус - Аталанта. Участие в нем примут обозреватель Серии А Леон Вургафт и известный журналист и комментатор Роберто Моралес.