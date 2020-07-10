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Ювентус - Аталанта: где и когда смотреть матч Чемпионата Италии

Италия
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Где покажут в прямом эфире матч Ювентус - Аталанта, Серия А, 11 июля 2020

Ювентус - Аталанта: где и когда смотреть матч Чемпионата Италии
UA-Футбол
Новина українською

Аталанта, за которую выступает Руслан Малиновский, выиграла уже десять матчей подряд. Благодаря такой серии команда Гасперини опередила Интера и поднялась на третье место. Однако в настоящее время - главный экзамен. Ювентус традиционно лидирует и имеет солидный отрыв от преследователей - семь очков от Лацио, девять от Аталанты. Но до завершения чемпионата еще семь туров. В случае успеха бергамаски интрига в Серии А заиграет новыми красками.

Удастся ли сине-черным продолжить удивлять футбольную Италию, смотрите в субботу, 11 июля на телеканале Футбол 2. Начало трансляции матча Ювентус - Аталанта в 22:40. Посмотреть поединок легально в интернете можно с помощью сервиса Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч, за ходом игры вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Ювентус - Аталанта онлайн |

Заметим, что UA-Футбол планирует предматчевый стрим, посвященный поединку Ювентус - Аталанта. Участие в нем примут обозреватель Серии А Леон Вургафт и известный журналист и комментатор Роберто Моралес.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо)
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